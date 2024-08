Genoa-Inter, conferme su Bisseck! Formazione in arrivo

Sempre più vicino il countdown per Genoa-Inter, la partita che – assieme a Parma-Fiorentina – inaugurerà il campionato alle ore 18.30. Come formazione fra pochi minuti l’ufficialità, ma le indicazioni su Bisseck titolare sono sempre più forti.

LE PRESENZE – Non ci sono i convocati per Genoa-Inter, almeno lato nerazzurro perché nei rossoblù manca l’ex Andrea Pinamonti, ma le indicazioni sono arrivate chiare ieri da come ha parlato Simone Inzaghi: solo tre indisponibili. Nello specifico si tratta di Stefan de Vrij, che potrebbe non rientrare nemmeno sabato prossimo col Lecce, Piotr Zielinski che invece fra sette giorni dovrebbe debuttare e il lungodegente Tajon Buchanan, per il quale i tempi sono inevitabilmente lunghi. Presenti invece per il match del Ferraris Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, che andranno in panchina, così come Kristjan Asllani. Da ieri è certo il recupero del centrocampista albanese, che alla vigilia si è allenato. Ma non per giocare titolare, perché davanti alla difesa ci sarà Hakan Calhanoglu.

Genoa-Inter, Bisseck sempre più titolare



L’ESORDIO – La principale curiosità delle formazioni ufficiali di Genoa-Inter riguarda Yann Bisseck. Da ieri – con la conferenza stampa di Inzaghi – si è intuito che sarà lui il titolare, dopo un grande precampionato, rispetto a Benjamin Pavard. Nell’altro lato, in attacco, è obbligata la coppia con Marcus Thuram (gran gol contro il Chelsea domenica) e Lautaro Martinez (zero minuti nelle amichevoli, si allena dal 6 agosto). L’altro dubbio dell’Inter contro il Genoa riguarda la corsia di destra, con Matteo Darmian e Denzel Dumfries in ballottaggio. Completano Yann Sommer fra i pali, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni in difesa, Federico Dimarco a sinistra e i due interni Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan.

La probabile formazione di Inzaghi

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Inzaghi per Genoa-Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez.