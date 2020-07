Genoa-Inter: conferma Ranocchia. Torna Lautaro Martinez dal 1′?

Condividi questo articolo

Genoa-Inter, match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, sarà un match chiave per il cammino salvezza dei rossoblu e per le ambizioni di secondo posto dei ragazzi di Antonio Conte. Si cerca riscatto dopo l’amaro pareggio a reti bianche contro la Fiorentina. Calcio d’inizio domani sera, ore 19.30, allo stadio Luigi Ferraris

IN MEZZO AL CAMPO – Antonio Conte sfoglia la margherita di alternative in vista di Inter-Genoa. Il tecnico dovrà fare a meno di Nicolò Barella, squalificato, ma è intenzionato a rilanciare Marcelo Brozovic dal primo minuto. Il croato farebbe così compagnia al solito Roberto Gagliardini in mediana. Sulle fasce, possibile che il tecnico conceda una chance a Victor Moses. Anche Cristiano Biraghi è in ballottaggio con Ashley Young e spera in una maglia da titolare. Occhio anche a Borja Valero, che potrebbe far rifiatare Christian Eriksen sulla trequarti.

LU-LA – Qualcosa si muoverà anche il difesa, come al solito. Per Genoa-Inter, Conte sembra intenzionato a rilanciare Milan Skriniar. Out Stefan de Vrij, per una distorsione al ginocchio patita proprio contro la Fiorentina. Dentro Andrea Ranocchia, dunque. Per l’ultima casella è bagarre tra Danilo D’Ambrosio e Diego Godin. In avanti, torneranno a far coppia Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. I due non giocano insieme, dal primo minuto, dalla sconfitta interna contro il Bologna del 5 luglio scorso.