Genoa-Inter con altri due Primavera aggregati? Oggi in gruppo con Inzaghi

Per Genoa-Inter di venerdì (ore 21) possibili altri due Primavera aggregati con Inzaghi. I giocatori, in campo ieri nell’1-0 al Bologna (vedi articolo), si sono allenati oggi in prima squadra.

DOPPIA AGGIUNTA – In Inter-Bologna di ieri sono entrati al 90′ Dennis Curatolo e Samuel Grygar. Per loro due, dopo lo scampolo di partita nella vittoria della Primavera, il passaggio da aggregati in prima squadra. Oggi erano in gruppo con Simone Inzaghi, alla ripresa degli allenamenti dopo il Sassuolo. Possibile che vadano in panchina venerdì in Genoa-Inter, con la speranza di poter esordire come capitato al loro compagno Mattia Zanotti. Domenica, sempre dalla Primavera, erano in panchina Franco Carboni, Cesare Casadei e Mattia Sangalli. Curatolo, maglia numero 41, ha già avuto qualche convocazione mentre Grygar sarebbe alla prima.