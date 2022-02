Genoa-Inter, centrocampo poco propositivo. Sanchez spento: le pagelle – CdS

Genoa-Inter 0-0, altra occasione persa per i nerazzurri. La squadra allenata da Simone Inzaghi spreca troppo in attacco. Di seguito le pagelle del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Genoa-Inter 0-0, i nerazzurri questa volta non subiscono gol, ma non riescono neanche a farlo. Sanchez – il peggiore in campo -, è l’emblema della situazione offensiva dell’Inter, che crea ma non riesce a concretizzare: voto 4,5 per il cileno che non riesce a farsi trovare tra le linee. Edin Dzeko crea tanto, ma non è mai concreto. Positiva la prestazione di Ivan Perisic, anche se Hefti gli sta sempre addosso: voto 6. Bene la prestazione di tutta la difesa, a partire da Danilo D’Ambrosio che corre tanto e nel secondo tempo colpisce anche la traversa: 6,5 così come Stefan de Vrij, in crescita soprattutto nel secondo tempo. Male tutto il centrocampo: Calhanoglu e Barella combinano poco, e non sempre sono lucidi. Brozovic, invece, è meno propositivo del solito: voto 5,5. Lautaro Martinez entra nel secondo tempo e si sbatte, ma non incide che vorrebbe: voto 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti