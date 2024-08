Genoa-Inter, a corto di candidati in attacco. Correa in soccorso di Inzaghi? – CdS

La preparazione nerazzurra è ormai agli sgoccioli. Simone Inzaghi inizia a pensare alle scelte per il debutto in Genoa-Inter, ma con qualche problematica offensiva. La soluzione – per assurdo – potrebbe essere Joquin Correa.

PREPARAZIONE – L’Inter ha messo nel mirino la primissima sfida ufficiale della stagione, alla quale però ci arriverà un po’ rattoppata. Le problematiche vengono riscontrate soprattutto in attacco, dove Simone Inzaghi non potrà contare su Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Due dei calciatori offensivi da più tempo a lavoro e maggiormente adoperati nel corso della pre-season. Stando così le cose, in vista di Genoa-Inter – prevista il 17 agosto alle ore 18.30 – Inzaghi dovrà chiedere al suo numero uno Lautaro Martinez uno sprint nella preparazione. L’argentino è l’ultimo ad essersi unito al ritiro di Appiano Gentile e, nonostante i test svolti abbiano fornito risposte più che positive, difficilmente si vedrà in campo già dal primo minuto di Genoa-Inter.

Inzaghi chiamato a una scelta per Genoa-Inter!

UNA CERTEZZA – Sicuramente Lautaro Martinez rivedrà il campo domenica prossima, quando la squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Chelsea. Da quell’ultima amichevole arriveranno informazioni più precise anche sulla formazione titolare nella prima di campionato della settimana successiva. Tra le certezze del 3-5-2 di Inzaghi per Genoa-Inter ci sarà sicuramente Marcus Thuram, che a Monza ha macinato nuovamente chilometri ma non al massimo della forma. Il punto interrogativo resta, però, sull’attaccante che affiancherà il francese nel debutto in Serie A.

LA SCELTA – Con un Lautaro Martinez ancora fresco di rientro, che Inzaghi non vorrà certamente rischiare o forzare, e gli indisponibili Arnautovic e Taremi, resta solo un nome sul quale fare affidamento. Si tratta di Joaquin Correa, che attualmente però non gode di particolare fiducia tra i tifosi nerazzurri, e i fischi a Monza lo testimoniano. Nonostante si sia allenato nel corso di tutta la pre-season con il gruppo di Inzaghi, l’argentino sembra ai margini del progetto nerazzurro ormai da tempo. Ma vista la situazione offensiva particolarmente complicata, non è escluso che la soluzione per Genoa-Inter possa essere davvero lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia