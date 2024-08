Genoa-Inter, ballottaggio in difesa per Gilardino: la probabile formazione – TS

Tutto pronto per Genoa-Inter. Anche Alberto Gilardino ha ormai definito le sue scelte: resta solo un dubbio in difesa. Ecco la probabile formazione dei liguri per la sfida ai Campioni d’Italia.

NOVITÀ – Finalmente il countdown per il ritorno della Serie A può dirsi concluso. Genoa-Inter, in scena alle ore 18.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi, darà il via al campionato inaugurando così la nuova stagione. I Campioni d’Italia, che scenderanno in campo con un assetto molto simile a quello dell’annata della seconda stella, sono attesi in casa dai rossoblù di Alberto Gilardino. Reduci da due cessioni in attacco molto importanti come quelle di Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, per Genoa-Inter i liguri avranno a disposizione l’ex nerazzurro Andrea Pinamonti, fresco d’ufficialità.

Genoa-Inter, Gilardino tra scelte e dubbi

DUBBIO – Stando alla probabile formazione di Gilardino lanciata sull’edizione odierna di TuttoSport, Pinamonti non sarà in campo dal primo minuto di Genoa-Inter. Il nuovo attaccante, però, sarà in panchina e disponibile come soluzione a partita in corso. L’attacco rossoblù, infatti, sarà guidato da Messian e Vitinha. Gilardino, inoltre, dovrà fare i conti con altre assenze importanti, ultima quella di Ekuban, ancora ai box insieme a Marcandalli, Matturro, Ankeye e Norton-Cuffy. Il dubbio dell’allenatore dei liguri può dirsi focalizzato sulla difesa, col quotidiano sportivo che vede favorita la partenza di De Winter a destra. Resta, però, il ballottaggio con Vogliacco. Non resta che attendere qualche ora per scoprire le scelte definitive di Genoa-Inter.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messian, Vitinha.