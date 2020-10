Genoa-Inter, ancora straordinari per Barella? La situazione a centrocampo

Nicolò Barella sarà ancora titolare in Genoa-Inter (domani alle 18.00)? Il centrocampista italiano viene da un tour de force, e Antonio Conte inizia a valutare il dosaggio di minuti a centrocampo.

IMPRESCINDIBILE – Nicolò Barella è quasi una longa manus di Antonio Conte in campo. E molto si deve all’intensità del 23enne italiano, in cui il tecnico dell’Inter si rivede molto. Partirà titolare anche in Genoa-Inter? Dall’inizio della stagione, Barella ha giocato 382 minuti in nerazzurro, e 169 con la maglia della Nazionale italiana. Escludendo la partita contro il Benevento (subentrato al 52′), è sempre partito titolare. E solo in Polonia-Italia e Inter-Fiorentina non ha giocato fino alla fine, uscendo al 79′ e al 74′. Un vero e proprio tour de force per Barella, che nel centrocampo nerazzurro è l’unico a cui Conte non vorrebbe mai rinunciare.

VALUTAZIONI – Tuttavia, considerando che nelle prossime due settimane si concluderà l’andata del girone di Champions League, il tecnico è obbligato a valutare lo sforzo di Barella. Motivo per cui, in Genoa-Inter, sarebbe comprensibile un’eventuale partenza dalla panchina per l’ex Cagliari. Al suo posto potrebbe tornare titolare Marcelo Brozovic, con Arturo Vidal al suo fianco. Da non sottovalutare poi il rientro di Radja Nainggolan, che aggiunge un’opzione nelle rotazioni a gara in corso.