Genoa-Inter 2-2, Thuram illude. Bisseck regala il rigore del pari

Termina sul punteggio di 2-2 Genoa-Inter, sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo allo stadio Luigi Ferraris dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-1.

RITORNO IN CAMPO – Ritmi più bassi in questa ripresa tra Genoa e Inter, complice anche la temperatura di metà agosto e la stanchezza dovuta alla prima giornata di campionato. I nerazzurri partono meglio dopo il ritorno dagli spogliatoi e al minuto 52 arriva anche il potenziale gol del vantaggio. Palla geniale di Barella per Darmian che trova Dimarco sul secondo palo: sfera in rete, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco proprio di Darmian prima del cross. Al 60′ è invece Thuram a rendersi ancora pericoloso, quando penetra di forza in area di rigore, ma la sua conclusione trova la respinta di piede di Gollini.

BOTTA E RISPOSTA – Nella parte finale di questo secondo tempo, Simone Inzaghi punta tutto sulla trazione anteriore: dentro anche Taremi insieme a Thuram e Lautaro Martinez, con la voglia di cercare il gol della vittoria. Ad avere una grande occasione è però il Genoa al minuto 80, con un contropiede sprecato da Vitinha con un passaggio fuori misura per Messias. Cambia tutto, però, all’82’: inserimento fantastico di Frattesi che apre per Thuram, tocco sotto del francese con Gollini in uscita e arriva l’1-2. Inizialmente arriva la segnalazione di fuorigioco, ma, dopo il controllo, il direttore di gara conferma il vantaggio dell’Inter. Purtroppo, però, nel finale arriva la rete del Genoa: brutto errore di Bisseck che ingenuamente tocca con un braccio e regala il rigore del pari, Sommer para il tiro di Messias, che però sulla respinta fa il 2-2. Termina così la gara del Luigi Ferraris.

GENOA-INTER 2-2

Vogliacco al 20′, Thuram al 30′ e all’82’, Messias al 90’+5