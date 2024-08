Genoa-Inter 1-1 al 45′, Thuram risponde a Vogliacco: stacco imperioso!

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Genoa-Inter, sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

SVANTAGGIO – Parte in modo non facilissimo la Serie A 2024-2025 per l’Inter, che chiude il primo tempo della sfida contro il Genoa sull’1-1. La gara inizia meglio per i nerazzurri, che per la prima metà hanno, di fatto, il pallino del gioco in mano. E al 7′ arriva la prima grande occasione con una ripartenza in velocità che porta Thuram in area, rasoterra sul primo palo per il francese che però trova la risposta di Gollini. Poi si fanno vedere i padroni di casa, quando al minuto 18 Vitinha tutto solo viene fermato da Sommer dentro l’area. Al 20′ invece arriva un gol horror: punizione dalla trequarti, colpo di testa che il portiere svizzero potrebbe bloccare tranquillamente, ma la sfera impatta prima sulla traversa e, sul rimpallo, si getta Vogliacco sorprendendo un Bisseck poco attento per l’1-0.

RISPOSTA – Il Genoa dopo il gol sembra in grado di ribaltare l’inerzia, ma è nel momento peggiore che l’Inter trova la risposta migliore. Minuto 30, azione manovrata che porta al cross morbido di Barella, in area Marcus Thuram con uno stacco salta in testa a Bani e trova la rete che vale l’1-1. Al 37′ Bisseck parte con una grande azione personale che libera Dimarco in area, palla per Thuram con Badelj che interviene: calcio di rigore, ma al VAR l’arbitro torna sulla sua decisione notando un tocco sul pallone. Al 40′ altra occasione ENORME per l’Inter: Bisseck sulla destra sfrutta un errore di Frendrup, palla a Lautaro Martinez che si vede negare il gol da Gollini e a porta vuota ci prova Dimarco, ma un altro intervento difensivo di Badelj salva il Genoa. Dopo quattro minuti di recupero si va all’intervallo: 1-1 al Luigi Ferraris.

GENOA-INTER 1-1

Vogliacco al 20′, Thuram al 30′