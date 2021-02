Genoa, domani ripresa degli allenamenti. Un indisponibile contro l’Inter

Il Genoa, archiviato il pareggio arrivato in extremis contro l’Hellas Verona, è pronto a riprendere gli allenamenti in vista della sfida all’Inter, in programma domenica alle 15:00

RIPOSO – Il Genoa sarà il prossimo avversario dell’Inter in Serie A. Davide Ballardini, dopo il pareggio dei liguri contro l’Hellas Verona, ha concesso due giorni di riposo alla squadra che si ritroverà, nella giornata di domani, per iniziare il lavoro di preparazione alla sfida di San Siro. Di seguito il programma dei rossoblù: “Appuntamento martedì per pranzare a Villa Rostan e riprendere gli allenamenti in vista della trasferta con l’Inter che sarà priva di Hakimi ammonito nel derby e in regime di diffida. Al termine del match con l’Hellas, mister Ballardini e il suo staff avevano concesso due giorni di riposo, considerando il trittico di tre partite all’orizzonte in otto giorni. Il punto d’oro di sabato apre una settimana di lavoro intenso per Criscito e compagni, in un campionato che non permette di abbassare la guardia a tre mesi dalla fine. In coda come in testa. Al Meazza il tecnico non avrà a disposizione, salvo sorprese, Pellegrini uscito per infortunio”.

