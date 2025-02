Genoa, i convocati per l’Inter: lista da 24. Confermate 4 assenze

Convocati Genoa appena diramati per la trasferta sul campo dell’Inter. Vieira ha convocato 24 giocatori, con quattro assenze. Tre importanti.

LA SFIDA – L’Inter stasera ospita il Genoa a San Siro per riscattare il KO contro la Juventus rimediato nell’ultimo turno. I nerazzurri vanno a caccia del successo per godersi una notte da primi in classifica, in attesa del Napoli che giocherà domani all’ora di pranzo a Como. L’ostacolo di questa sera sarà però il Genoa di Patrick Vieira, reduce dalla vittoria contro il Venezia, che l’ha fatta salire a quota 30 punti. Sia Simone Inzaghi che Vieira stanno riflettendo sugli undici da schierare (vedi probabili formazioni). E a proposito del Genoa, il club rossoblù ha appena diramato la lista dei 24 giocatori convocati, dove non figurano Milan Badelj, Morten Thorsby, Vitinha e Ahanor. Di seguito i convocati contro l’Inter.

Lista convocati Genoa per la partita contro l’Inter: confermato Malinovskyi

Portieri: Nicola Leali, Benjamin Siegrist, Daniele Sommariva

Difensori: Mattia Bani, Koni De Winter, Aaron Martin, Alan Matturro, Brooke Norton-Cuffy, Sebastian Otoa, Stefano Sabelli, Johan Vasquez

Centrocampisti: Morten Frendrup, Lior Kassa, Ruslan Malinovskyi, Patrizio Masini, Fabio Miretti, Jean Onana, Alessandro Zanoli

Attaccanti: Maxwel Cornet, Jeff Ekhator, Caleb Ekuban, Junior Messias, Andrea Pinamonti, Lorenzo Venturino