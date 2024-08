Genoa, cessione ufficiale prima dell’Inter: via un difensore

In vista di Genoa-Inter, gara di debutto della prossima Serie A in programma il 17 agosto, non ci sarà un difensore per i rossoblu: ufficiale la cessione a un club tedesco.

CESSIONE UFFICIALE – Prosegue il calciomercato, anche e soprattutto in vista dell’inizio della prossima stagione. E proprio in occasione di Genoa-Inter, i rossoblu dovranno fare a meno di uno dei loro difensori. Ovvero lo svizzero Silvan Hefti, ceduto a titolo definitivo all’Amburgo per 1,5 milioni di euro. Lo svizzero, va sottolineato, già la scorsa stagione aveva lasciato la Liguria a titolo temporaneo, con un prestito con diritto di riscatto al Montpellier. Con il club francese che non aveva poi esercitato la clausola.