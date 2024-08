Il Genoa cerca un attaccante prima dell’Inter: anche un ex post-Retegui

Il Genoa deve trovare un attaccante prima della partita contro l’Inter, ossia in programma fra nove giorni. Fra i vari nomi dati da Sky Sport c’è anche quello di un ex, o per meglio dire doppio ex.

LA NECESSITÀ – Il Genoa sta perdendo Mateo Retegui, che stamattina ha iniziato a Milano le visite mediche con l’Atalanta. Sarà il sostituto di Gianluca Scamacca, che ha subito domenica un grave infortunio al ginocchio e tornerà solo nel 2025. I rossoblù adesso devono trovare un altro attaccante, tanto che per il momento è bloccata la cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina. Possibilmente prima dell’esordio in Serie A contro l’Inter.

Il Genoa cerca un attaccante: anche un ex Inter fra i nomi

I NOMI – Il primo è quello di Giovanni Simeone, che sarebbe un ritorno. Lo fa Sky Sport, aggiungendone altri ma escludendo quello di M’Bala Nzola che sta lasciando la Fiorentina per passare in prestito con diritto di riscatto al Lens. Tentativo per Nikola Krstovic ma il Lecce non lo vende, c’è anche Milan Djuric nella passata stagione diviso fra Monza e Verona. Poi uno dall’estero, il macedone Bojan Miovski dell’Aberdeen. Infine, un’idea è il ritorno di un doppio ex non solo del Genoa ma anche dell’Inter: Andrea Pinamonti, in uscita dal Sassuolo.