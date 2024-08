Genoa in campo a -3 dall’Inter: tre gli indisponibili

Il Genoa si allena a tre giorni dalla gara contro l’Inter, partita di esordio della Serie A 2024-2025. Tanto lavoro in gruppo con anche un nuovo arrivo, ma senza tre infortunati.

LAVORI IN CORSO – Allenamento a tre giorni dalla sfida contro l’Inter per il Genoa di Alberto Gilardino, che ha avuto a disposizione già da subito anche il nuovo acquisto Brooke Norton-Cuffy, difensore arrivato dall’Arsenal. Per i rossoblu attivazione atletica in palestra, per poi proseguire con esercizi mirati proprio alla sfida contro i nerazzurri del prossimo sabato. Sono tre, come riporta il sito web del club ligure, i giocatori che proseguono l’iter di riabilitazione e che non saranno quindi a disposizione per Genoa-Inter: Ankeye, Marcandalli e Matturro. Oltre ad Albert Gudmundsson, che non dovrebbe giocare vista la sua situazione di mercato.