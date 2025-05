Genoa chiude in bellezza! Bologna ko grazie a un super Venturino

Il Genoa sconfigge il Bologna con il punteggio di 3-0. A segno Vitinha e Lorenzo Venturino, autore di una doppietta nel primo tempo.

PRIMO TEMPO – Il Genoa si presenta a Bologna in un match che ha sostanzialmente poco da dire per entrambe le due squadre. In gioco c’è solo la chiusura ideale di una stagione sicuramente positiva per i padroni di casa e gli ospiti. Ad entrare in campo con maggior entusiasmo, intensità e con il piglio giusto per poter incidere è indubbiamente il Genoa, che sin dall’inizio dimostra di voler tornare dal Dall’Ara con i tre punti. Tale proposito viene messo in atto attraverso la prestazione effettuata in campo, con il gol del vantaggio che arriva al 17′ grazie a una conclusione imparabile di Vitinha sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A ribadire il vantaggio è poi Lorenzo Venturino, che al termine di una splendida azione personale trova il suo primo gol in Serie A al 26′. L’italiano raddoppia, al 43′, concludendo in rete dopo un assist di Vitinha.

Bologna chiude con una sconfitta al Dall’Ara

SECONDA FRAZIONE – Nel secondo tempo si assiste a tutto un altro Bologna. I rossoblù spingono con maggior convinzione, provando a regalare ai propri tifosi un’ultima partita stagionale non completamente negativa. Ad accendere le speranze di rimonta vi è il gol al volo del solito Riccardo Orsolini, autentico mattatore della stagione degli emiliani, che al 64′ trova la rete dell’1-3. Nel finale, il Bologna ci prova con volontà e caparbietà per poter alimentare le speranze di un insperato pareggio. Ad annullare ogni auspicio dei rossoblù è Daniele Sommariva, portiere degli ospiti, il quale trova due interventi eccellenti su Lorenzo Cambiaghi e Nicolò Casale. Regalando, così, la certezza del successo finale al Genoa.

BOLOGNA-GENOA 1-3

17′ Vitinha (G), 26′ Venturino (G), 43′ Venturino (G), 64′ Orsolini (B).