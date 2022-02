Genoa, altri tre assenti contro il Venezia. Fuori anche con l’Inter?

L’Inter alle 18 contro il Sassuolo è pronta a riprendersi la vetta della classifica. L’impegno non è semplice con i neroverdi che sono una squadra di qualità e giovane. Intanto però, dando uno sguardo ai convocati del Genoa per il Venezia, si nota come manchino dei giocatori. E venerdì prossimo c’è Genoa-Inter.

CONVOCATI – L’Inter alle 18 si gioca il primato della classifica contro il Sassuolo. C’è da sfruttare il passo falso del Milan di ieri sera contro la Salernitana. Intanto però si guarda anche in casa Genoa, avversario dell’Inter il prossimo venerdì nel prossimo turno di Serie A. Oltre alla ricaduta muscolare di Criscito (vedi articolo), nei convocati per il match di oggi contro il Venezia mancano altri tre giocatori nei rossoblu. I nomi sono quelli di Piccoli, Vanheusden e Amiri. Per i primi due non ci sono notizie, mentre per l’ex Bayer Leverkusen si dovrebbe trattare di gastroenterite già accusata prima del match contro la Salernitana e dunque non sarà del match. Da capire lo stop degli altri due, sono a rischio anche per l’Inter?