Genoa, 120′ di amichevole in vista dell’Inter. Con un ‘nerazzurro’ in campo

Il Genoa continua la sua preparazione estiva, che si concluderà con l’inizio del campionato, quando i rossoblu affronteranno l’Inter a San Siro alla prima di Serie A. Per la squadra di Ballardini è arrivata una sconfitta dopo 120 minuti di gioco contro il Mainz. In campo anche il nerazzurro Zinho Vanheusden.

PREPARAZIONE – Quattro tempi da trenta minuti nell’amichevole di oggi tra Mainz e Genoa. I rossoblu proseguono con la preparazione in vista del prossimo campionato, nel quale debutteranno proprio contro l’Inter in trasferta a San Siro. Un totale di 120 minuti, durante i quali ha anche giocato Zinho Vanheusden, difensore in prestito proprio dai nerazzurri. Novanta i minuti in campo per lui, nella sfida terminata per 3-2 in favore dei tedeschi.