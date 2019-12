Gattuso: “Napoli-Barcellona? Lasciamo stare, pensiamo all’Inter”

Gattuso ha appena finito di parlare con “Sky Calcio Club”, dopo Sassuolo-Napoli 1-2 (vedi articolo). Il tecnico, a seguito della vittoria al 94′, ha messo nel mirino l’Inter avversaria degli azzurri nell’esordio del 2020, lunedì 6 gennaio alle 20.45. Anche più del Barcellona.



PROSSIMA PARTITA – Primi punti per Gennaro Gattuso da allenatore del Napoli. L’allenatore azzurro, dopo l’1-2 sul campo del Sassuolo, ha risposto alla richiesta se l’appuntamento principale del 2020 sarà il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League: «Io penso che in questo momento è a febbraio, se ci pensiamo adesso vengono tutti i capelli bianchi. Lasciamo stare: pensiamo alla Lazio, pensiamo all’Inter e pensiamo a tutte le squadre che dobbiamo affrontare prima del Barcellona. Tanto ce la giocheremo, sappiamo che faremo fatica perché incontrermo una squadra fortissima, però prepariamoci per quelle che dobbiamo affrontare».