Gattuso e il Napoli come Conte e l’Inter: doppio riposo e ripresa fissata

Dopo Antonio Conte, anche Gennaro Gattuso ha deciso di concedere un lungo riposo al suo Napoli. Gli azzurri cominceranno a preparare la sfida con l’Inter, in programma domenica sera, da metà settimana

RELAX – Due giorni di riposo per il Napoli di Gennaro Gattuso, dopo la vittoria di ieri in casa della Sampdoria, che ha consentito ai partenopei di tenere nel mirino il quarto posto (QUI per rivedere gol e highlights della partita). Gli azzurri torneranno ad allenarsi mercoledì, come riporta il sito ufficiale del club, al Training Center di Castelvolturno. Anche Antonio Conte ha optato per la concessione di un riposo più lungo alla sua Inter. Da segnalare, inoltre, l’assenza certa di Hirving Lozano (QUI il motivo) nella gara di domenica sera, ore 20.45, allo Stadio Maradona di Napoli.

Fonte: Sscnapoli.it