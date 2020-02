Gattuso, doppio dubbio in vista dell’Inter. Koulibaly in...

Gattuso, doppio dubbio in vista dell’Inter. Koulibaly in campo? – Sky

Domani a San Siro si giocherà l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli. Ecco le ultime sulla probabile formazione dei partenopei di Gattuso con il possibile rientro di Koulibaly

FORMAZIONE – Francesco Modugno, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato della probabile formazione degli azzurri. Queste le sue parole: «Il Napoli punta molto sulla Coppa Italia perché potrebbe essere una via alternativa per l’Europa. Gattuso ha già eliminato i nerazzurri quando allenava il Milan, ma si trattava dei quarti di finale e quindi una partita secca. Ora si ragiona sul doppio confronto. Due i dubbi per il tecnico degli azzurri. Il primo è in difesa dove Koulibaly è favorito su Maksimovic. Sicuri i compagni di reparto ovvero Di Lorenzo, Manolas e Mario Rui. A centrocampo spazio a Demme e al rientrante Fabian Ruiz. Secondo dubbio che riguarda invece Elmas e Zielinski con il primo favorito. In attacco per la prima volta sotto la gestione Gattuso giocherà titolare Mertens con Callejon e Insigne esterni».