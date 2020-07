Gattuso, attacco deciso. Tre ballottaggi: probabile Napoli anti Inter – Sky

Questa sera alle 21.45 si giocherà Inter-Napoli. I nerazzurri di Conte cercano la vittoria per arrivare al meglio alla sfida decisiva di sabato contro l’Atalanta di Gasperini. Ecco le ultime sugli azzurri

SCELTE – “Gattuso non dovrà pensare a chi scegliere tra Mertens e Milik. Il belga infatti è squalificato e quindi niente grattacapi per l’allenatore. A Milik verranno affiancati Politano e Insigne. Due i ballottaggi ancora in essere: c’è da scegliere il portiere e il terzino destro con Di Lorenzo che si deve difendere dall’attacco di Hysaj. In mezzo Demme ed Elmas sono in pole per una maglia da titolare ma Fabian Ruiz e Lobotka proveranno a far cambiare idea a Gattuso fino all’ultimo”.

Fonte: sport.sky.it