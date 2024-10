Gatti non al 100% per Inter-Juventus, ma titolare: le scelte in difesa – CdS

Si avvicina Inter-Juventus, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A e in programma domani a San Siro. Secondo il Corriere dello Sport ci sarà anche Federico Gatti, anche se non è al massimo della condizione

SCELTA OBBLIGATA – Thiago Motta non vuole e non può fare a meno di Federico Gatti per Inter-Juventus di domani. Il tecnico bianconero, che già deve rinunciare a Gleison Bremer dopo il grave infortunio occorsogli nella partita contro il Red Bull Lipsia nella seconda giornata della fase campionato di UEFA Champions League, punta tutto sul suo capitano in difesa. Anche se le sue condizioni non sono al massimo. Dopo aver disputato le prime cinque partite stagionali, infatti, Federico Gatti ha lasciato il campo zoppicando nella prima gara europea contro il PSV Eindhoven. Poi le assenze contro lo stesso Lipsia e contro il Cagliari, saltando anche la nazionale per recuperare. Rientrato con la Lazio, il difensore è uscito e non ha poi giocato contro lo Stoccarda, sostituito da Danilo.

Federico Gatti non al massimo, ma titolare per Inter-Juventus. Le altre scelte in difesa

DIFESA BIANCONERA – Per completare il suo reparto difensivo, che fin qui in campionato ha concesso soltanto un gol su rigore – contro il Cagliari – Thiago Motta si affida, come detto, a Federico Gatti. Al suo fianco, al centro, scenderà in campo Pierre Kalulu. A destra pronto Andrea Cambiaso con Juan Cabal sulla sinistra. Proprio sul colombiano sono puntati gli occhi di tutti, visto quanto accaduto in estate con la stessa Juventus che lo ha soffiato all’Inter quando sembrava ormai destinato a passare dal Verona in nerazzurro. In porta tornerà Michele Di Gregorio, dopo la grande prestazione di Mattia Perin in Champions League che non ha però permesso ai bianconeri di evitare la sconfitta. Un quartetto difensivo che cercherà di fermare il potenziale offensivo di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Fonte: Andrea Losapio, Corriere dello Sport