Gasperini: “Inter lotterà per lo scudetto”. Poi battuta sul contropiede

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atalanta, elogiando il cammino dei nerazzurri e il lavoro di Antonio Conte. Di seguito le sue parole sul match di San Siro, riportate dal sito ufficiale del club bergamasco

DA SCUDETTO – Gian Piero Gasperini ha parlato della lotta scudetto: «Il livello di difficoltà della gara di domani è molto alto perché l’Inter è forte. Conte sta facendo un lavoro straordinario e se sono in testa dopo 18 partite, vuol dire che non è qualcosa di estemporaneo: strada facendo hanno acquisito credibilità e sono convinto che lotteranno con la Juventus fino alla fine per lo scudetto. Noi abbiamo fatto 34 punti, possiamo invece lottare per l’Europa e vogliamo provare a finire bene il girone d’andata sul campo della capolista. È una partita che, oltre per la classifica, conta molto anche per la nostra credibilità, per vedere quanto siamo vicini o lontani da loro».

DIFFERENZE – Gasperini ha sottolineato le differenze tra la due squadre: «Atalanta e Inter sono due squadre molto diverse: anche se abbiamo moduli simili, l’interpretazione è diversa. È difficile fare dei paragoni. Ci sono 11 punti di differenza, noi dobbiamo essere molto soddisfatti di dove siamo. Poi nelle partite singole può succedere di tutto. Il nostro obiettivo domani sera è di misurarci anche con l’Inter nel modo migliore possibile. Andiamo pensando di giocare la partita per la nostra classifica, per difendere la nostra posizione e possibilmente migliorarci, ben consapevoli delle difficoltà di queste partite».

CONTROPIEDE – Come riportato da Andrea Elefante su “Gazzetta.it”, Gasperini ha poi fatto una battuta sul contropiede: «Vista la confidenza che ho con Antonio volevo venir qui e dire: dobbiamo fare attenzione al contropiede dell’Inter… Facciamo che se fanno gol in contropiede non vale… Scherzi a parte: il calcio può essere spettacolare in tanti modi, la cosa più importante è il risultato. Noi interpretiamo un calcio diverso, ma entrambe con ottimi risultati».