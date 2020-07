Gasperini: “Inter sfida difficile, arrivare davanti un prestigio. 2o posto…”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter. Il tecnico della squadra bergamasca si è concentrato soprattutto sulla lotta per il secondo posto, ancora in palio proprio nello scontro diretto.

POST LOCKDOWN – Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Atalanta-Inter. Il tecnico dei bergamaschi ha ricordato la striscia positiva della tua squadra dalla ripresa del campionato: «È stata una striscia molto difficile soprattutto per i giocatori, con questo clima e intensità. Finalmente siamo arrivati all’ultima, vogliamo finire il campionato. Per il secondo posto è rimasto un cambio avvincente, visto che gli altri verdetti sono praticamente tutti decisi. Quando il campionato è ricominciato guardavamo la Roma e il Napoli che erano vicini, il nostro obiettivo era di arrivare in Champions League. Lazio e Inter erano molto distanti, ma la squadra è stata capace di vincere da subito, di distanziarsi dalle inseguitrici e di avvicinarsi a quelle davanti. Oggi abbiamo l’opportunità di finire bene».

VITTORIA DI PRESTIGIO – Gasperini ha poi sottolineato l’importanza e il prestigio di arrivare al secondo posto davanti proprio all’Inter: «È innegabile che la Champions per noi e l’Europa League per l’Inter siano impegni importanti. Entrambi teniamo a far bene in Europa, ma quest’ultima partita può fungere da preparazione proprio alle due competizioni. Vogliamo entrambe chiudere bene questo campionato. Dobbiamo avere una buona concentrazione per una sfida contro una squadra indubbiamente forte. Arrivare davanti a loro sarebbe per noi un grandissimo prestigio».

Fonte – Atalanta.it