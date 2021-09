Gasperini in ansia per Inter-Atalanta, anche Pessina a parte: le ultime da Bergamo

Gasperini deve fare i conti con gli indisponibili della sua Atalanta prima della trasferta in casa dell’Inter. Il punto da Zingonia in vista di Inter-Atalanta viene fatto direttamente dalla società bergamasca attraverso il sito ufficiale Atalanta.it. Di seguito la situazione della squadra allenata da Gian Piero Gasperini

QUI ZINGONIA – “Allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in preparazione alla partita di sabato contro l’Inter allo stadio Meazza di Milano per la 6ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Ha lavorato a parte Matteo Pessina per una contusione al piede, differenziato per Luis Muriel, mentre Hans Hateboer, dopo il trattamento chirurgico resosi necessario per stabilizzare la frattura al quinto metatarso del piede destro, ha già iniziato i trattamenti riabilitativi finalizzati al rientro in campo. Domani, venerdì 24 settembre, è in programma una seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Atalanta.it]