Gasperini: “Gol di Lautaro Martinez un po’ casuale. Nel finale…”

Condividi questo articolo

Al termine di Atalanta-Inter, Gian Piero Gasperini analizza il pareggio, scaturito dopo il vantaggio firmato da Lautaro Martinez. Le sue parole al canale YouTube del club bergamasco.

ANALISI – Gian Piero Gasperini analizza così la sfida tra Atalanta e Inter: «Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra difficile, forte come l’Inter. Anche sul piano tecnico, è una squadra che punta molto sulle palle lunghe, sulla velocità dei suoi attaccanti. Però abbiamo giocato sicuramente più coperti, più attenti, una partita molto bloccata. Che poi si è sbloccata col gol di Lautaro Martinez, un po’ casuale. Lì la partita si è aperta, abbiamo rischiato il 2-0, poi dopo abbiamo trovato un assetto più offensivo che ci ha portato al pareggio, e nel finale potevamo anche vincere».

INNESTI – Un pareggio che Gasperini ha raggiunto anche grazie ai cambi: «Abbiamo messo tutta la freschezza possibile per poter raggiungere una partita che era molto difficile pareggiare in quel momento. Sicuramente tutti gli ingressi ci hanno dato freschezza in più, abbiamo giocato con un assetto offensivo, l’abbiamo retto bene. Ma è un assetto che abbiamo provato diverse volte l’anno scorso, e nei momenti di necessità va bene anche così».

PUNTO – Gasperini torna poi sull’importanza del pareggio in rimonta: «È un punto, un buon punto, raggiunto in rimonta in una partita difficile. Però la squadra ha fatto una buona prestazione. In quel frangente (parata di Sportiello, ndr) la partita era molto difficile, abbastanza compromessa, l’Inter in contropiede era pericolosa. Ma da quella situazione siamo stati capaci noi di creare prima il pareggio, e poi i presupposti per vincere».