Gasperini, due dubbi in vista dell’Inter: la probabile formazione dell’Atalanta

Condividi questo articolo

Domani alle 20.45 si giocherà Inter-Atalanta. Se i dubbi in casa nerazzurra riguardano il centrocampo (QUI le ultime), Gasperini deve risolvere i suoi in attacco e sulle fasce. Ecco le ultime

DOPPIO DUBBIO – “Gasperini potrebbe affidarsi a un attacco senza vere punte, con Pasalic a supporto di Gomez e Ilicic. Muriel e Zapata (in ballottaggio con lo sloveno) partirebbero dunque dalla panchina. Castagne a destra, Gosens in netto vantaggio su Hateboer a sinistra. Attesa per Caldara, che oggi sosterrà le visite mediche (a seguire l’annuncio ufficiale). Non è totalmente da escludere la convocazione per l’Inter, altrimenti appuntamento per la Coppa Italia”.

PROBABILI FORMAZIONI – Queste la probabile formazione dell’Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Ilicic.

Fonte: gazzetta.it