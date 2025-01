Gasperini contro l’arbitro: «Assurdo l’1-0 dell’Inter. Esportato brutto VAR»

Gasperini è stato intervistato nel post gara di Inter-Atalanta valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Il tecnico dei bergamaschi spiega i motivi della sconfitta e il perché delle scelte iniziali. Parole al veleno sul VAR

CONFERENZA STAMPA GASPERINI POST PARTITA INTER-ATALANTA

Quali sono le risposte che si è dato dopo la prestazione dell’Atalanta contro l’Inter di questa sera?

La risposta è che l’Inter è la squadra più forte in questo momento. Ci siamo avvicinati ma l’Inter rimane ad un livello tecnico più alto. Però io sono comunque soddisfatto. È stata una partita test dove ho potuto provare alcuni giocatori e vedere il loro livello». Gasperini prosegue la conferenza accennando l’insoddisfazione per il lavoro svolto in sala VAR: «La partita ha avuto la svolta su quel gol assurdo. Poi l’Inter poteva segnare in altre occasioni. Calcio d’angolo inesistente dove c’è anche un fallo clamoroso di Dumfries su Scalvini. Spinto a due mani e quindi tagliato fuori per contrastare Dumfries. Una brutta espressione del VAR che ci mette 7 minuti giustamente ad annullare il gol a De Ketelaere. Abbiamo esportato un brutto VAR. Ma tutto sommato abbiamo fatto una buona partita. Carnesecchi bravissimo a salvare la nostra porta in tante occasioni. Impressionante Sommer in 3 parate decisive. Non so come abbia fatto

C’è un aspetto dove si aspettava di più dai suoi ragazzi o tutto sommato quello che potevano lo hanno dato?

Abbiamo fatto qualche errore di troppo nelle uscite. Con alcuni palloni non siamo riusciti a ripartire negli spazi grandi. Alle volte siamo cascati nel tranello dell’Inter di tirarci molto sotto e perdere di conseguenza le distanze tra i reparti. Alcune palle lunghe dove abbiamo tentato l’anticipo e andando in difficoltà. Sui calci piazzati sono sempre stati pericolosi. L’Inter è grande squadra, ma son contento di tutti quelli che hanno giocato.

Le valutazioni sono positive o negative sui giocatori? Mercato dell’Atalanta?

Allora a me interessava testare Zaniolo che non aveva mai giocato dall’inizio, Samardzic rarissime volte, Brescianini anche, mentre Scalvini veniva da un importante infortunio. Non ho messo giocatori primavera ma giocatori forti ed importanti della nostra rosa. Non possiamo giocare sempre con De Ketelaere e Lookman. Sfortunati in alcuni frangenti, l’avversario più forte, ma tutto sommato abbiamo fatto anche cose buone.

Tra le noti positive c’è stato anche Giorgio Scalvini. A che punto è il giocatore dopo l’infortunio?

Scalvini è un giocatore di assoluta qualità. È reduce da un periodo non facile. Per me stasera è stato un test anche vederlo a centrocampo. In difesa siamo abbastanza pieni. A centrocampo può essere un elemento in più. E’ stato un esperimento ma sono convinto che può far bene.

Si allunga la striscia positiva di Inzaghi sull’Atalanta e su di lei come allenatore. C’è qualcosa che non riesce a decifrare nel gioco dell’Inter e quindi dell’allenatore rivale?

La difficoltà è l’Inter che ha giocatori forti, capaci e anche ben organizzata. È da tre anni che è una squadra fortissima. Noi giochiamo sempre per vincere. L’ultima andata veramente male è il 4-0 di Agosto. Tutte le altre partite l’Atalanta è sempre stata in partita e ha giocato per mettere in difficoltà l’Inter. L’Inter è sempre molto forte. La sconfitta di stasera ci può stare, ne fai tesoro e ti prepari per la prossima sfida in campionato.