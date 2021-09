Gasperini: «Campionato equilibrato. Inter e Milan avanti, noi lavoriamo»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Atalanta sul Sassuolo. Il tecnico dei bergamaschi, prossimi avversari dell’Inter in campionato, ha rilasciato anche una considerazione sul campionato.

CAMPIONATO EQUILIBRATO – Gasperini parla del campionato in cui vede Inter e Milan un gradino avanti: «La volontà è sempre quella. I campionati sono diversi. Quest’anno c’è un campionato equilibrato dove si sono rinforzate in tante e possono togliere punti. La fascia dell’Europa sarà molto più numerosa come squadre. Probabilmente in questo momento per i vertici ci sono le due milanesi e il Napoli e la Juventus che potrà rientrare. Tutte le altre siamo un passettino dietro. Questa è la mia visione delle prime cinque partite. Noi lavoriamo per migliorarci. Siamo partiti gli altri anni in una fascia bassa e siamo riusciti ad arrivare alla Champions».