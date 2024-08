Gasperini a -5 dall’Inter: «Avremo stesso spirito. Bellanova? Spiego»

Gasperini ha perso la con la sua Atalanta per 2-1 contro il Torino. Ora per la Dea ci sarà l’Inter venerdì. Aggiornamenti anche su Bellanova.

SPIRITO – L’Atalanta ha perso sul campo del Torino per 2-1 e nel prossimo turno incontrerà l’Inter a San Siro. In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha commenta il KO con grande amarezza. Poi ha aggiornato anche sulla mancata convocazione dell’ex nerazzurro Raoul Bellanova: «Affronteremo una gara per volta con lo stesso spirito di Lecce, di oggi e del Real Madrid. Bellanova non ci sembrava il caso di alimentare una tensione, che mi sembrava già molto alta. Scelta fatta in questo senso. Ma oggi risultato molto stretto per noi».