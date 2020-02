Gallera: “Prolungare misure anti coronavirus”. Inter-Sassuolo senza tifosi?

Intervenuto in conferenza stampa, Giulio Gallera – assessore al Welfare di Regione Lombardia – ha annunciato l’intenzione di voler proporre al Governo di prolungare per un’altra settimana le limitazioni dovute all’emergenza coronavirus. Tra queste potrebbe anche rientrare la decisione di giocare Inter-Sassuolo a porte chiuse, così come avvenuto per la sfida di ieri contro il Ludogorets.

DIFFUSIONE – «La diffusione del virus è circoscritta e l’incidenza è alta solo in alcune aree della regione, pari a circa al 3% della popolazione. Il Covid-19 per il 90% dei pazienti è facilmente risolvibile, ma nel restante 10% dei casi, soprattutto se anziani o con un quadro clinico compromesso, richiede il passaggio in terapia intensiva. Fino a oggi il resto della rete ospedaliera è ancora in grado di dare risposta. Se la diffusione si estende, tutti gli ospedali andranno in crisi non solo per i ricoveri da Coronavirus, ma per tutti i pazienti». Con queste parole rilasciate in conferenza stampa, Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, ha spiegato la situazione riguardo all’emergenza per il coronavirus.

MISURE DI PREVENZIONE – Oltre a fare il punto della situazione, è stato annunciato che Gallera «proporrà al Governo di prorogare per un’altra settimana le limitazioni già adottate in Lombardia, dalla zona rossa alle altre aree per continuare a contenere la diffusione del coronavirus». Proprio in quest’ottica potrebbe ricadere la decisione di tenere chiuso San Siro anche per Inter-Sassuolo come già avvenuto per la sfida di ieri contro il Ludogorets, anche se al momento non c’è ancora nulla di ufficiale.