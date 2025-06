Gallardo: «Il River Plate meritava la vittoria. Inter? Vedo il bicchiere mezzo pieno»

Tanta insoddisfazione per Marcelo Gallardo dopo il pareggio del suo River Plate contro i messicani del Monterrey. L’allenatore, quindi, pensa già alla prossima partita: il confronto con l’Inter nella notte italiana tra mercoledì e giovedì.

LA PRESTAZIONE – Marcelo Gallardo, intervenuto in conferenza stampa al termine di River Plate-Monterrey, dichiara: «Abbiamo avuto chiaramente la meglio in molti momenti della partita; non c’è nulla di cui lamentarsi per il nostro approccio. Fin dall’inizio, abbiamo cercato di difendere il nostro territorio. In seguito, abbiamo commesso qualche passo falso e loro hanno creato qualche contropiede. Alla fine del primo tempo siamo riusciti a recuperare, ma ci è mancato il gol. Lo meritavamo, ma bisogna trasformare, e abbiamo sbagliato quel gol».

Gallardo, tra rabbia e rammarico per il pareggio del River Plate: nel mirino adesso c’è l’Inter al Mondiale per Club

DIFFICILE PER TUTTE – Marcelo Gallardo prosegue: «È bello essere arrabbiati quando non si vince. Mi piace. Non mi piace che i miei giocatori siano contenti quando non vincono. Penso che sia perfetto che lo abbiano dimostrato. Abbiamo voglia di qualificarci. Oggi ce lo meritavamo. Dobbiamo prepararci con calma per la prossima partita. Questo è il calcio, bisogna giocare. Le squadre più forti devono dimostrare supremazia in campo, ma finora non l’abbiamo vista. Ben venga per il mondo del calcio. L’Inter non è riuscita a battere il Monterrey. Oggi hanno faticato a battere la squadra giapponese, che abbiamo battuto bene».

BICCHIERE MEZZO PIENO – Marcelo Gallardo continua pensando alla gara contro l’Inter: «Abbiamo delle assenze, è vero. I cartellini gialli lasciano fuori diversi giocatori. Ma vedo il bicchiere mezzo pieno. Se guardate la classifica, abbiamo lasciato vincere Inter e Monterrey. Abbiamo imposto delle condizioni nella seconda partita e vinto la prima. Siamo ottimisti. Giocheremo la prossima con molta cautela».

ALTERNATIVA – Marcelo Gallardo conclude facendo riferimento alle possibili scelte tattiche contro l’Inter: «Possibile inserimento di Matias Kranevitter come titolare? Tutti i giocatori sono fondamentali. Nonostante l’età, chiunque può avere la sua opportunità in qualsiasi momento. Lui e tutti gli altri devono essere preparati».