Galeno punta l’Inter (da infortunato): «Importante dare il massimo»

Wenderson Galeno è uno dei giocatori del Porto che, a oggi, è ancora indisponibile per la sfida di Champions League in programma mercoledì contro l’Inter. Tuttavia il giocatore è stato intervistato dai canali ufficiali del club in vista della partita

100% – Wenderson Galeno non dovrebbe essere della partita contro l’Inter, a causa di un infortunio. Nonostante ciò, l’attaccante del Porto ha parlato così in vista di mercoledì: «Dobbiamo restare concentrati per tutti i 90 minuti, già da quando entreremo in campo. Dovremo dare il massimo e cercare di vincere».