Gagliardini può spuntarla in Udinese-Inter: due motivi alla base della scelta – CdS

Con Brozovic che non dovrebbe avere problemi (vedi articolo) l’unica scelta da fare per Inzaghi in Udinese-Inter di oggi a centrocampo è quella fra Gagliardini e Mkhitaryan. Il Corriere dello Sport dà per favorito l’ex Atalanta.

LA PREFERENZA – Poco apprezzato dai tifosi ma molto di più da Simone Inzaghi. In Udinese-Inter è possibile che si riveda dal 1′ Roberto Gagliardini, già titolare nel naufragio di Roma con la Lazio alla terza giornata. L’assenza per infortunio di Hakan Calhanoglu (vedi articolo) ha aperto un buco a centrocampo, che sarà riempito o da lui o da Henrikh Mkhitaryan. Per il Corriere dello Sport ci sono due motivi per cui dovrebbe spuntarla proprio Gagliardini: il primo è che l’armeno ha giocato martedì in Champions League col Viktoria Plzen, il secondo è che i centimetri dell’ex Atalanta potrebbero tornare utili per contrastare la fisicità del centrocampo dell’Udinese. Assieme a uno fra Gagliardini e Mkhitaryan a centrocampo ci saranno Nicolò Barella e Marcelo Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti