Gagliardini, giallo pesante durante Inter-Shakhtar Donetsk: era diffidato

Roberto Gagliardini è stato ammonito per proteste nel corso di Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League: era diffidato

GIALLO – Ammonizione pesante per Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro si è preso un giallo per proteste al 28′. L’italiano protestava contro l’arbitro per un fallo al limite dell’espulsione di Vitao su Romelu Lukaku. Il giocatore salterà la prossima sfida europea dell’Inter.