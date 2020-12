Gagliardini fuori, Conte sceglie il sostituto: le ultime per Verona-Inter – Sky

Gagliardini rischia di essere l’unico escluso di Conte nella formazione anti-Verona, almeno inizialmente. Come riportato da “Sky Sport”, nell’undici titolare dell’Inter è previsto un ballottaggio per completare l’avvicendamento nel ruolo di mezzala sinistra

UNICO BALLOTTAGGIO – La squadra è a pranzo, prima della conferenza stampa dell’allenatore Antonio Conte (segui qui il LIVE, ndr). Nel pomeriggio è previsto l’allenamento e a seguire il ritiro della vigilia. Infine la partenza in pullman direzione Verona. Contro l’Hellas Verona resta da sciogliere un dubbio a centrocampo. Domani Arturo Vidal può tornare dall’inizio al posto di Roberto Gagliardini, in alternativa è pronto Stefano Sensi come mezzala sinistra. Per il resto, confermata tutta la formazione iniziale vista contro lo Spezia (vedi analisi tattica di Inter-Spezia).