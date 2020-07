Gagliardini finalmente riposerÃ : contro il Napoli sicuro assente

Gagliardini finalmente riposerà: contro il Napoli sicuro assente

Gagliardini nel post Covid è stato una delle certezze assolute di Conte. Sempre presente, sempre titolare. Col Napoli però il centrocampista sarà squalificato.

SQUALIFICATO – Alla dodicesima fatica Gagliardini si riposò. In vista di Inter-Napoli c’è già la notizia: il centrocampista non sarà titolare per i nerazzurri. Anzi non giocherà proprio. La conseguenza più evidente della sfida col Genoa è questa: è stato ammonito, era diffidato e quindi nella prossima partita i suoi minuti saranno forzatamente zero. Una novità assoluta per l’Inter post Covid.

PRIMA ASSENZA – Dalla ripresa del campionato Gagliardini, come detto anche prima della Fiorentina, ha giocato sempre. Undici partite, tutte da titolare, sei senza cambi. In totale 916 minuti. Conte non ci ha rinunciato mai, elevandolo di fatto a suo nuovo fedelissimo. Ma col Napoli sarà costretto. Forse solo la squalifica poteva obbligarlo.

SEMESTRE DI SVOLTA – Il numero 5 del resto ha una costante nella sua carriera all’Inter: quella di svoltare per minutaggio proprio nel secondo semestre. Anche sotto la guida di Conte, pur per tutta una serie di circostanze, Gagliardini si è trovato in campo proprio in questo periodo.