Funerali Papa Francesco confermati sabato, a rischio rinvio le partite di Serie A: anche Inter-Roma!

Ora è ufficiale: i funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile alle ore 10 in Piazza San Pietro. Una cerimonia solenne, che richiamerà a Roma capi di Stato, autorità religiose e centinaia di migliaia di fedeli da tutto il mondo. Come già anticipato, in attesa di comunicazioni ufficiali, i tre anticipi di Serie A in programma per quel giorno potrebbero di conseguenza essere rinviati. Tra questi anche Inter-Roma.

RISCHIO NUOVO RINVIO – Come da prassi, è stato proclamato il lutto nazionale per la giornata dei funerali di Papa Francesco, e questo avrà inevitabili ripercussioni anche sul mondo dello sport. La Serie A potrebbe infatti modificare il calendario del prossimo turno, in particolare gli anticipi previsti per sabato. Tra questi spicca Inter-Roma, big match attesissimo sia per la classifica che per la storia delle due squadre. La Lega Serie A sta valutando il da farsi, in stretto contatto con le autorità e con i club coinvolti. Al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, ma lo scenario del rinvio prende sempre più quota.

Inter-Roma a rischio rinvio: arma a doppio taglio

PRO E CONTRO – Una notizia che ha due facce per l’Inter. Da un lato, il rinvio del match contro la Roma darebbe ai nerazzurri qualche giorno in più per recuperare energie in vista della delicatissima sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma la settimana successiva. Un vantaggio non da poco, considerando la fatica accumulata nelle ultime settimane. Dall’altro, però, resta l’incognita del recupero. Con un calendario fittissimo tra campionato, coppe e impegni internazionali, trovare una data utile per riprogrammare una sfida di questo peso potrebbe rivelarsi complicato. Al momento si attende l’ufficialità da parte della Lega, ma l’impressione è che sabato il calcio italiano si fermerà per unirsi al cordoglio mondiale per la scomparsa del Pontefice. E Inter-Roma, come altre gare previste per quel giorno, potrebbe avere una nuova collocazione nelle prossime settimane.