Friis: «Un giocatore rientra per l’Inter! Loro tra le migliori squadre»

L’allenatore dello Sparta Praga Lars Friis ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. Un elogio importante a Simone Inzaghi.

CONFERENZA STAMPA – Lars Friis, allenatore dello Sparta Praga, annuncia un ritorno per l’Inter: «Lukáš Haraslín è disponibile e sarà pronto a giocare la partita. Ma ovviamente bisogna stare attenti e vedremo come starà in termini di forza. È stato infortunato per un bel po’ di tempo, ma è pronto. È un bene che sia con la squadra da un po’ di tempo. L’Inter? È una delle migliori squadre, è anche il campione di uno dei migliori campionati del mondo. Ha molti giocatori di qualità e l’anno scorso hanno anche vinto con 19 punti. È davvero una buona squadra. Giocano in modo molto dinamico e hanno un gioco difensivo molto forte. Giocano molto velocemente. Questo si traduce anche nella loro rapida transizione all’attacco, che è molto importante per loro».

Friis elogia Inzaghi: le sue parole prima di Sparta Praga-Inter

ELOGI – Friis elogia poi il mister nerazzurro: «Simone Inzaghi? È un altro campione di calcio che verrà da noi. Era già ottimo come giocatore, ma ora è in un ruolo diverso. Vede perfettamente il gioco. Penso che con il suo 3-5-2 giocherà contro di noi. Sicuramente ruoteranno di nuovo molto. Il centrocampista centrale si ritirerà in difesa e viceversa. Ma dobbiamo tenerne conto, perché si gioca contro una delle migliori squadre del mondo. Dobbiamo essere tremendamente forti e, soprattutto, dobbiamo rimanere disciplinati. Naturalmente, avremo anche bisogno di persone che si presentino».

