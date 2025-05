Freuler ferma la Juventus. Rigore solare negato al Bologna!

Il Bologna pareggia con la Juventus con il punteggio di 1-1. A segno Khéphren Thuram e Remo Freuler, a cui è stato negato un rigore solare per fallo di Weston McKennie.

PRIMO TEMPO – Il Bologna ospita la Juventus in un match fondamentale per le ambizioni Champions League delle due compagini. Il match inizia subito in salita per i padroni di casa, con i bianconeri che trovano il gol del vantaggio al 9′ grazie a un tiro dalla distanza di Khéphren Thuram su cui Łukasz Skorupski avrebbe potuto far meglio. Dopo lo svantaggio, i rossoblù iniziano ad assumere progressivamente la gestione del pallone. Ciò si traduce nella creazione di varie potenziali occasioni pericolose, senza che la squadra di casa riesca a trovare il guizzo decisivo. Quest’ultimo sarebbe potuto arrivare, intorno alla metà del primo tempo, con il rigore che sarebbe spettato al Bologna a causa del fallo netto di Weston McKennie ai danni di Remo Freuler. Né l’arbitro Daniele Doveri né il VAR intervengono, con i padroni di casa che si trovano penalizzati da una situazione di chiara evidenza.

Il Bologna trova il pareggio con Freuler: Juventus a secco

SECONDA FRAZIONE – La Juventus inizia anche i secondi 45 minuti di gioco in maniera aggressiva, trovando subito la rete del raddoppio grazie ad Andrea Cambiaso. Il gol viene però annullato a causa di una posizione di fuorigioco del calciatore italiano, per cui si resta sul punteggio di 1-0 per i bianconeri. Come nella precedente frazione, il Bologna cresce gradualmente dopo un inizio non entusiasmante, trovando però questa volta il risultato auspicato. Al 54′, infatti, è Freuler a concludere in modo vincente anche grazie alla deviazione di Renato Veiga. Dopo il gol dell’elvetico, il match diventa ancora più aperto. Le due squadre attaccano con una certa intensità, esponendosi al rischio del contropiede avversario. Una prima opportunità rilevante capita sui piedi di Alberto Costa, entrato al posto dell’infortunato Cambiaso, il quale scivola al momento decisivo mentre si trova a tu per tu con Skorupski. Un’altra grande occasione è appannaggio dei padroni di casa, con Lewis Ferguson che non trova la porta da buona posizione al 93′. Il match non fornisce più emozioni sostanziali, con le due squadre che devono accontentarsi del pareggio finale.

BOLOGNA-JUVENTUS 1-1, IL TABELLINO:

9′ Thuram (J), 54′ Freuler (B).