Frattesi scalpita, Udinese-Inter può essere la sua partita: per lui una sfida

Davide Frattesi scalpita e, come successo già in occasione della trasferta di Monza, scenderà in campo da titolare anche in Udinese-Inter. La scelta è scontata, viste le condizioni di Nicolò Barella dopo il derby contro il Milan.

MOTORI ACCESI – Altra occasione per Davide Frattesi che, dopo essere partito da titolare nella trasferta pareggiata per 1-1 contro il Monza, sarà in campo da titolare anche in occasione di Udinese-Inter. La scelta è praticamente scontata, dal momento che oggi Nicolò Barella non ha svolto l’allenamento e rientrerà in campo soltanto dopo la sosta, in seguito al problema che lo ha colpito nel derby perso contro il Milan. Più spazio e più minutaggio, dunque, per lui, che già in estate ha palesato la voglia di poter giocare di più rispetto alla scorsa stagione. Ecco perché, quindi, adesso è il suo momento.

Frattesi, un’altra occasione da sfruttare. Ma serve di più

FIDUCIA – Come Simone Inzaghi ha deciso di riporre la sua fiducia in lui, lo stesso Davide Frattesi deve adesso dimostrare di potersi giocare il posto con un mostro sacro come Nicolò Barella. La sua prestazione contro il Monza non aveva infatti convinto particolarmente, ma allo stesso modo il suo ingresso in campo nel derby non è stato dei migliori. Seppur, naturalmente, bisogna sottolineare che tutta la squadra ha deluso nella prestazione della stracittadina. Per Frattesi la sfida più grande in Udinese-Inter sarà naturalmente quella di mostrare di poter giocare anche da titolare e non soltanto di essere un’arma a gara in corso.