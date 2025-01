Frattesi torna titolare! Non l’unico cambio a centrocampo per l’Inter – CdS

L’Inter si appresta a scendere in campo al Via del Mare contro il Lecce, in una sfida valida per la 22ª giornata della Serie A. Simone Inzaghi sembra intenzionato a operare alcune modifiche nella formazione, senza però stravolgere completamente l’assetto della squadra. Si rivede Frattesi titolare, ma come specificato dal Corriere dello Sport non sarà l’unico cambio di formazione.

ALTRE ROTAZIONI – La trasferta salentina, in programma oggi alle 18:00, arriva in un momento cruciale della stagione, compressa tra due sfide decisive in Champions League: quella giocata a Praga pochi giorni fa e il ritorno in casa, mercoledì prossimo, contro il Monaco. Inzaghi sembra intenzionato a operare alcune modifiche nella formazione. Una delle principali novità riguarda la difesa. Matteo Darmian è in pole position per una maglia da titolare nel ruolo di braccetto destro della retroguardia a tre, prendendo il posto di Benjamin Pavard, che potrebbe riposare in vista degli impegni europei. Sulla stessa corsia, come esterno destro di centrocampo, è confermata la presenza di Denzel Dumfries. Sull’altra fascia, Simone Inzaghi sembra orientato a dare spazio a Carlos Augusto, con Dimarco che potrebbe partire dalla panchina. Ma la vera novità riguarda l’impiego di Davide Frattesi, al centro di tante voci di mercato.

Frattesi torna titolare all’Inter, sfida il Lecce

NUOVI CAMBI – A centrocampo, Davide Frattesi è pronto a partire titolare, prendendo il posto di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è uno dei più utilizzati da Inzaghi in questa stagione e ha iniziato a Praga l’ottava gara consecutiva da titolare. Piotr Zielinski sarà impiegato davanti la difesa al posto di Kristjan Asllani. Henrikh Mkhitaryan completerà il reparto, garantendo equilibrio. La sfida contro il Lecce rappresenta un’occasione per l’Inter di consolidare la propria posizione in classifica, ma Inzaghi è consapevole della necessità di gestire le energie.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno