Frattesi: «Torino come andare dal dentista! Avvelenato per un motivo»

Frattesi è stato intercettato allo stadio Olimpico Grande Torino dopo il fischio finale di Torino-Inter, sfida valevole per la nona giornata di Serie A vinta dalla squadra di Inzaghi per 0-3. Di seguito quanto dichiarato a caldo su DAZN

FOGA AGONISTICA – Davide Frattesi, dopo Torino-Inter, parla così: «Era importante vincere perché domani sera c’è uno scontro importante (Milan-Juventus, ndr) e questo risultato ci permette di allungare o comunque rimanere in scia. Il Torino è un po’ come andare dal dentista, sempre antipatico come avversario. Siamo stati bravi a tenere nel primo tempo. Devo imparare a dosare le energie, ho sempre questa foga di andare a 200 all’ora perché secondo me è quello che conta. In partita è quello che fa la differenza ma devo migliorare sotto questo aspetto, molti mi dicono di andare con calma in allenamento ma secondo me è troppo importante».

CAMBIO PASSO – Frattesi parla poi di una delle sue qualità: «Io spacco le partite? A partita in corso, quando gli avversari sono più stanchi, magari si nota la differenza di passo ma comunque abbiamo spazio tutti perché si gioca ogni tre giorni, l’importante è continuare a vincere. Se ho speranza di giocare titolare in Champions League? Ho tanta speranza, è diverso partire dall’inizio, anche a livello di fiducia perché comunque riscaldarsi in campo rispetto al sintetico fuori, magari non sembra, ma ti cambia la percezione del campo. Sicuramente è meglio dall’inizio ma non è un problema: prima o dopo l’importante è che si giochi».

AVVELENATO – Frattesi fa poi una considerazione sulla sua ultima partita in Nazionale: «Se è più facile giocare all’Inter o in Nazionale? Diciamo che oggi ero avvelenato perché non mi sono piaciuto in Nazionale. Poi quando si perde ho sempre quei due giorni in cui non rispondo a nessuno. Però bisogna scindere le due cose e tornare qui carichi. In Nazionale rappresenti la tua Nazione, qui abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e tanti tifosi che ci seguono».