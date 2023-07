Frattesi top. Inter, il bilancio dei nuovi: promossi e rimandati! − CdS

Ieri è andata in scena l’amichevole tra Al-Nassr e Inter a Osaka. Subito in gol il nuovo arrivato Davide Frattesi. In campo anche tutti gli altri acquisti

I NUOVI − Al Nassr-Inter è servita a Simone Inzaghi per vedere all’opera anche i nuovi arrivati. Dal primo minuto sono partiti Frattesi e Yann Aurel Bisseck. Promosso il primo, che ha subito timbrato il cartellino. Sua la rete della ritrovata parità dopo il gol di Ghareeb. Rete alla Frattesi: ossia con un inserimento puntuale tra la difesa avversaria. Per lui 72′ di partita. Rimandato invece il tedesco, che si è addormentato, come un paio di compagni, sul gol del vantaggio saudita. Nella ripresa, campo anche per Juan Cuadrado e Marcus Thuram. L’ex juventino ha subito fatto vedere le sue doti, ossia corsa, dribbling e spinta. Uno con quelle qualità all’Inter mancava. Sprazzi invece del figlio d’arte, a cui serviranno però altre verifiche.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno