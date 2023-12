Frattesi tiene sulle spine Inzaghi: il dubbio in Genoa-Inter modifica i piani

Frattesi rischia di alterare le scelte di Inzaghi in Genoa-Inter, anche se solo relativamente. Punto interrogativo sulla convocazione del numero 16 nerazzurro, che verrà valutato ad Appiano Gentile in queste ore. Probabile aggiornamento delle “gerarchie” dalla panchina

CONVOCAZIONE A RISCHIO – La vigilia di Genoa-Inter si apre con un dubbio non da poco in casa nerazzurra. La presenza o meno di Davide Frattesi nella lista dei convocati di Simone Inzaghi per la trasferta. Nulla di allarmante ma l’influenza che ha messo KO la mezzala romana a 48 ore dalla partita verrà valutata nella giornata odierna. Nel caso in cui Frattesi non riuscisse nuovamente ad allenarsi sarebbe impensabile portarlo a Genova. E allo stesso modo, non fosse al 100%, Inzaghi non lo rischierebbe pur convocandolo. Situazione da definire nelle prossime ore. Nel frattempo c’è una certezza. La solita. Inzaghi non cambierà il suo trio di centrocampo in Genoa-Inter. Piuttosto potrebbe modificare i suoi piani a partita in corso, optando per un primo cambio diverso sulla linea mediana. In caso di assenza di Frattesi, il ballottaggio per far rifiatare Nicolò Barella e/o Henrikh Mkhitaryan nella ripresa sarebbe tra Davy Klaassen e Stefano Sensi, nei panni di alter ego di Frattesi. La prima opzione dalla panchina resta Kristjan Asllani, backup di Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Un cambio già annunciato. Per il resto, la probabile formazione di Inzaghi per Genoa-Inter di Serie A al momento non cambia. Frattesi ci sarà?