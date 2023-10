Frattesi e Sensi, tutto rinviato ma ottimismo Inter: le sensazioni – Sky

Frattesi e Sensi sono i due infortunati a centrocampo nell’Inter, che sabato alle 15 ospiterà il Bologna. Da Sky Sport arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori.

IN ATTESA – Andrea Paventi, che già nel primo pomeriggio aveva parlato di possibili novità positive, aggiorna sulla situazione degli infortunati in vista di Inter-Bologna: «Dall’allenamento di oggi non si capisce tantissimo, nel senso che evidentemente Simone Inzaghi avrà modo domani di vedere le cose e capire realmente se vorrà fare delle rotazioni importanti o cambiare al massimo due-tre pedine. Anche perché poi ci sarà la rifinitura della mattina di sabato, quindi ci sono ancora delle giornate di allenamento. In mezzo al campo forse un elemento potrebbe cambiare, ma vediamo domani. Davide Frattesi e Stefano Sensi oggi hanno fatto lavoro individuale, ai margini della prima squadra, ma domani dovrebbero tornare in gruppo. Si vedrà se potranno tornare fra i convocati, almeno per la panchina. Titolari ovviamente no». Per Frattesi e Sensi quindi discorso rinviato a domani.