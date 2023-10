Frattesi e Sensi in panchina per Inter-Bologna? Le ultime novità − TS

Frattesi e Sensi possono andare in panchina per Inter-Bologna domani a San Siro? Simone Inzaghi ci ragiona: le ultime novità.

PRUDENZA − Inter-Bologna è uno di quei match non semplici che Simone Inzaghi vuole cercare di approcciare nel migliore dei modi. Motivo questo per il quale spera di avere con sé quanta più scelta possibile, non solo per i titolari ma anche per la panchina. A tal proposito, il tecnico nerazzurro sta ragionando sulla decisione da prendere per Davide Frattesi e Stefano Sensi. Entrambi oggi dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile e, in base a come andrà, Inzaghi capirà anche se provare almeno a convocarli o se, per maggiore prudenza, non rischiarli affatto. A riferirlo è Tuttosport.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna