Frattesi scaccia i dubbi per Fiorentina-Inter: scelta chiara

Se per Francesco Acerbi e Carlos Augusto la partenza per Fiorentina-Inter sembra improbabile, per Davide Frattesi salgono le quotazioni. Secondo quanto filtra da Appiano Gentile, il centrocampista si è allenato molto bene nella giornata di oggi.

VIA TUTTI I DUBBI – Se prima della gara contro il Red Bull Lipsia non si era allenato, Davide Frattesi scaccia ogni dubbio in vista di Fiorentina-Inter di domenica alle 18. Il centrocampista infatti ha avuto una seduta di allenamento che ha soddisfatto Simone Inzaghi e il suo staff, così come lo staff medico nerazzurro che ha giudicato il giocatore come idoneo per essere arruolabile in vista della trasferta contro la squadra di Raffaele Palladino. Un recupero importante per il tecnico, che a centrocampo avrà nuovamente la riserva naturale di Nicolò Barella e soprattutto un giocatore di dinamismo che può essere utile per il finale della partita.

Davide Frattesi corre verso il recupero per Fiorentina-Inter, domani la conferma

ALLENAMENTO DECISIVO – In ogni caso, sebbene al momento le percentuali di una sua partenza per Fiorentina-Inter siano al 95%, per Davide Frattesi – così come per Francesco Acerbi e Carlos Augusto – sarà decisivo l’allenamento di domani. Simone Inzaghi potrà trarre tutte le valutazioni del caso, sebbene ormai le scelte siano orientate per tutti e tre i giocatori. Anche tenendo in considerazione il piano generale delle partite che vedrà poi l’Inter in campo contro il Parma venerdì e subito dopo in trasferta contro il Bayer Leverkusen.