Frattesi, problema prima di Inter-Juventus. Lascia l’allenamento

Giornata di lavoro ad Appiano Gentile, dove l’Inter si prepara all’attesissimo confronto con la Juventus. Frattesi ha dovuto lasciare il campo in anticipo per un problema fastidioso. Il big match contro la Juventus rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, che cercano punti pesanti nella corsa al titolo.

DALL’ALLENAMENTO ODIERNO – Inter a lavoro questa mattina ad Appiano Gentile per preparare l’importante sfida di domenica alle 18. Tra i protagonisti attesi c’è Davide Frattesi – già malconcio dopo la sfida contro lo Young Boys -, ha però dovuto lasciare in anticipo il centro sportivo a causa di un fastidioso mal di denti. Nulla di preoccupante per il centrocampista, che sarà comunque regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per il big match, sebbene la sua presenza dal primo minuto rimanga incerta. La scelta di lasciare Frattesi inizialmente in panchina non dipende solo dal mal di denti, ma anche dalla gestione della rosa. L’Inter è impegnata in un ciclo di partite ravvicinate e impegnative, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di competitività sia in Serie A sia in Champions League.

Frattesi prima di Inter-Juventus, come sarà gestito?

BIG MATCH – Frattesi potrebbe partire dalla panchina contro la Juventus. La sua energia e dinamismo potrebbero risultare decisivi a partita in corso. Inzaghi, per questa sfida, sembra orientato a schierare Piotr Zielinski come regista davanti alla difesa, affiancato da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan ai lati. Questa disposizione consente all’Inter di contare su un centrocampo solido e esperto, con Barella e Mkhitaryan che hanno già dimostrato grande intesa e capacità di coprire tanto in fase difensiva quanto in fase offensiva. Zielinski, solitamente utilizzato in una posizione più avanzata, ha la versatilità e il senso tattico per adattarsi al ruolo di playmaker. Schierarlo davanti alla difesa potrebbe rivelarsi una mossa strategica da parte di Inzaghi.