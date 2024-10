Frattesi preoccupa Inzaghi? Malconcio da Young Boys-Inter. Le ultime

Oggi l’Inter ha osservato un giorno di riposo, concesso da Inzaghi dopo la vittoria contro lo Young Boys. Oltre Carlos Augusto, un altro episodio che ha catturato l’attenzione dopo il triplice fischio riguarda Davide Frattesi, che è stato visto uscire dal campo zoppicante. Ecco la situazione ad oggi.

GLI INFORTUNATI – L’Inter si è imposta 0-1 in casa dello Young Boys in Champion League, grazie a una prestazione solida che ha permesso di proseguire il cammino europeo in modo positivo. Tuttavia, il calendario fitto e le numerose assenze per infortunio rendono necessario un momento di pausa per la squadra, prima della delicata sfida di domenica contro la Juventus. Il giorno di riposo serve soprattutto per recuperare energie fisiche e mentali, vista la mole di partite giocate dall’Inter in questa fase della stagione. Nelle prossime ore, il gruppo tornerà ad Appiano Gentile per prepararsi all’atteso Derby d’Italia. L’infermeria nerazzurra resta un tema di grande preoccupazione, con giocatori chiave come Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi e Carlos Augusto attualmente indisponibili.

Frattesi dopo Young Boys-Inter: preoccupa anche lui Inzaghi?

LA SITUAZIONE – In questo contesto, un altro episodio ha catturato l’attenzione durante la gara contro lo Young Boys: Davide Frattesi è stato visto uscire zoppicante dal campo al termine della partita. Il centrocampista azzurro, che ha giocato titolare la sfida, ha accusato un live problema dopo la partita. Le prime indicazioni provenienti dall’ambiente nerazzurro rassicurano i tifosi: non si tratta di nulla di grave. La causa del suo dolore proveniva da una botta ricevuta in partita. Una tacchettata subita da un avversario sul terreno sintetico. L’episodio ha inizialmente destato qualche preoccupazione, visto il fitto calendario e gli infortuni che stanno già colpendo l’Inter. Il contatto che ha causato l’infortunio è stato solo un colpo doloroso, di lieve entità.